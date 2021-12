Wegen Corona fallen auch Mitarbeiter aus : Neunkircher Rathaus geschlossen, damit es offen bleiben kann

Neunkirchen Da sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren, fallen auch immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Wir haben bei der Neunkircher Stadtverwaltung nachgefragt, ob aufgrund von Ausfällen durch Corona-Infektionen des Personals publikumswirksame Dienstleistungen zurückgefahren oder ausgefallen sind.

Oberbürgermeister Jörg Aumann erklärt hierzu, dass das Angebot der Leistungen der Stadtverwaltung Neunkirchen bisher in seiner gesamten Breite erhalten bleiben konnte. „Als kommunale Verwaltung erbringen wir eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger.“ Dies reiche von der Geburtsbescheinigungen über die Müllabfuhr bis zur Kinderbetreuung. „Kommunale Verwaltungen bieten Leistungen in einer Breite für die Menschen vor Ort an, wie keine andere Organisation“, betont der Chef der Neunkircher Verwaltung.