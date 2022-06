Polizei Neunkirchen : Versuchte Brandstiftung an Pkw in Wiebelskirchen

Foto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Wiebelskirchen Am Samstag, 11. Juni, gegen 20.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter offensichtlich einen geparkten kwW im Bereich des Steinbacher Bergs in Wiebelskirchen anzuzünden. Hierzu übergoss er den Heckbereich des Fahrzeugs mit einer geringen Menge an Diesel-Kraftstoff, teilt die Polizei Neunkirchen mit.

In einer Entfernung von etwa einem Meter zum abgestellten Pkw zündete er anschließend zwei Feuerwerkskörper. Zu einem Brandgeschehen kam es glücklicherweise nicht.