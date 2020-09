Verstärkerbusse rollen an : Abstand auch in Schulbussen möglich

Neunkirchen Nach den Sommerferien gab es Gedränge in den Schulbussen. Zum Start der Verstärkerbusse in Neunkirchen war die Ministerin vor Ort.

Im Saarland herrscht wieder Regelbetrieb in den Schulen. Das hat auch den Schülerbusverkehr vor Herausforderungen gestellt. Seit dem ersten Schultag passen die Aufgabenträger und Schulträger daher den Schülerverkehr mit Bussen an den Bedarf an. Verkehrsministerin Anke Rehlinger hat angekündigt, das Land werde den Kommunen 100 Prozent der Kosten für Verstärkerbusse im Schulbusverkehr erstatten. Das Verkehrsministerium hat etwa 100 zusätzliche Busse in Aussicht gestellt. Dafür werden – wie im Landkreis Neunkirchen – auch Reisebusse eingesetzt. Bei einem Treffen mit Landrat Sören Meng, Oberbürgermeister Jörg Aumann, NVG-Geschäftsführer Pascal Koch und Fahrdienstleiterin Klaudija Plazibat am Montagmorgen konnte sich die Verkehrsministerin ein Bild von der Umsetzung vor Ort machen.