Neunkircher Polizei bestätigt : Vermisste Jugendliche wieder zurück

Neunkirchen Positiv ist die Suche nach zwei vermissten Jugendlichen aus dem Landkreis Neunkirchen ausgegangen.

Die beiden 13 Jahre alten Jugendlichen Dalila Zoltan und Justin Franke, die vergangene Woche als vermisst gemeldet worden sind, sind wohlbehalten wieder zu Hause beziehungsweise der Junge ist wieder in der Wohngruppe Wiesbach. Wie die Neunkircher Polizei der SZ auf Anfrage berichtete, ist Dalila Zoltan am vergangenen Freitagabend zu Hause erschienen, ohne weitere Angaben zu ihrem Verbleib an den vergangenen Tagen zu machen. Das Mädchen war am Montag, 6. Januar, etwa gegen 3 Uhr in der Nacht aus dem elterlichen Wohnanwesen in Neunkirchen verschwunden.