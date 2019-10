Verkehrsunfall auf der Landstraße L 287 bei Wiebelskirchen : Feuerwehr rettet Frau nach Unfall aus ihrem Auto

Wiebelskirchen Eine Frau ist mit ihrem Auto am Freitag auf der L 287 verunglückt. Die Feuerwehr zog den Wagen von der Schutzplanke, um sie herauszuholen.

Eine nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L 287 zwischen Wiebelskirchen und Hangard in ihrem Auto eingeschlossene Frau hat die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen am Freitagnachmittag (18. Oktober) befreit. Die verletzte Autofahrerin musste vom Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes nach ihrer Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden, erläutert Wehrsprecher Christopher Benkert weiter.

Auf der Landstraße L 287 bei Wiebelskirchen verunglückte demnach zwischen dem Gewerbegebiet Vogelsbach und der Einmündung der Ostertalstraße am Freitag gegen 13 Uhr eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem blauen Peugeot 206. Beschädigt kam der Kleinwagen an der Schutzplanke am Fahrbahnrand zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin zwar nicht in ihrem Wagen eingeklemmt, aber eingeschlossen: Der beschädigte Peugeot stand so dicht an der Schutzplanke, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Zur Befreiung der Verletzten rückten deshalb gemeinsam mit einem Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes die Löschbezirke Wiebelskirchen, Hangard und Neunkirchen-Innenstadt der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen aus. Während die Feuerwehrleute die Befreiung der Frau aus ihrem Auto vorbereiteten, wurde sie durch die Besatzung des Rettungswagens medizinisch versorgt. Mit Hilfe der Seilwinde des Neunkircher Rüstwagens zogen die Helfer den Peugeot von der Schutzplanke weg. Die nur wenig deformierte Fahrertür ließ sich ohne den Einsatz schweren Geräts öffnen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die Landstraße zeitweise komplett für den Verkehr.