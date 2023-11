Neunkirchen Viel los zum ersten Advent in Neunkirchen

Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, findet in der Neunkircher City von 13 bis 18 Uhr der letzte Verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Parallel dazu veranstalten die Kreisstadt Neunkirchen und das Schuhhaus Itt den nunmehr 5. Neunkircher Hundeweihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße.