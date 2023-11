Kaufland, Primark, H&M und Co. Black Friday wird Verdi-Großkampftag im Saarland – mit gesperrten Straßen in Neunkirchen

150 bis 180 Streikende erwartet Verdi-Sekretär Thomas Müssig, wie er der SZ am Vorabend sagt. Dabei habe die Gewerkschaft ganz gezielt diesen Tag gewählt: Am so genannten Black Friday wirbt der Handel mit erheblichen Rabatten, um damit noch vor dem eigentlichen Weihnachtsgeschäft den Umsatz anzukurbeln. Von dem Ausstand sind nicht nur stationäre Geschäfte betroffen. Auch Online-Anbieter wie Amazon werden bestreikt – in der Region der Standort Koblenz, wie Müssig berichtet.