Verbraucherschützer untersuchen Geschäftspraktiken : Verbraucherzentrale nimmt Inkasso-Büros unter die Lupe

St. Wendel Leser sollen sich mit ihren persönlichen Erfahrungen bis Mitte Dezember melden.

Zahlungsaufforderungen durch Inkasso-Unternehmen setzen die Empfänger oft unter enormen Druck. Wie es in einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Saarland heißt, seien in dieser Hinsicht zahlreiche Beschwerden bekannt. „Es dauerte eine ganze Weile, bis mir die Dame am Telefon glaubte, dass sie keinen Besuch von der Staatsanwaltschaft zwecks Schuldeneintreibung zu befürchten hätte und auch der Gerichtsvollzieher ohne Titel nicht pfänden dürfe“, berichtet Elif Tanto, Juristin der Verbraucherzentrale des Saarlandes von einem Fall. Auch mit Schufa-Eintragungen oder Lohnpfändungen werde häufig gedroht.

Zusendungen per Post an die Verbraucherzentrale Saarland, zu Händen Elif Tanto, Trierer Str. 22, 66111 Saarbrücken oder per Mail an presse@vz-saar.de unter Betreff: Inkasso.