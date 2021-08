Verbrauchertipp : Energie sparen bei der Wassererwärmung

Neunkirchen Experten der Verbaucherzentrale geben zum Duschen, Geschirrspülen und vielem mehr

Je nach den konkreten Gegebenheiten kann für die Warmwasserbereitung auch 30 Prozent der Heizkosten anfallen. Wird das Brauchwasser zusammen mit der Zentralheizung erwärmt, kann die Zirkulation ein wahrer Energie-Zehrer sein. Die Warmwasser-Zirkulation sorgt dafür, dass man ständig an jeder Zapfstelle warmes Wasser zur Verfügung hat. Auf dem Weg durch die Leitungen geht viel Wärme verloren, selbst wenn die Rohre gedämmt sind. Für Einfamilienhäuser empfiehlt Werner Ehl, Energieberater der Verbraucherzentrale, die Zirkulations-Pumpe mit einer Zeitschaltuhr zu versehen, so dass das warme Wasser nur zu den notwendigen Zeiten, etwa morgens oder abends zum Duschen sowie mittags zum Geschirrspülen durch die Leitungen geschickt wird.

„Für das Waschbecken sind Einhebel- und Thermostatische Mischer empfehlenswert“, sagt Werner Ehl, „weil bei ihnen die eingestellte, gewünschte Temperatur direkt zur Verfügung steht. Den Hebel kann man nach dem Duschen immer in der richtigen Stellung lassen um beim nächsten Mal die Wunschtemperatur schnell zu finden. So vergeudet man weniger Wasser und Energie.“ Mit einem Strahlregler („Perlator“) kann man darüber hinaus die Wassermenge begrenzen.

Fragen zur Energieeffizienz in privaten Haushalten beantworten die Experten der Verbraucherzentrale. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale sind die persönliche Beratung in den Beratungsstellen, die Rückruf- sowie die Video-Chat-Beratung kostenfrei.

Anmeldung zur Beratung in: Neunkirchen, Telefonnummer (0681) 500 89 15, in Schiffweiler, im Rathaus, Telefon (0 68 21) 678-23, in Eppelborn, Rathaus, Telefon (0 68 81) 96 92 58. Zurzeit findet die Beratung noch nicht in allen Stützpunkten, sondern zum Teil als Beratung per Rückruf oder über das Internet statt.