Veranstaltungen in Neunkirchen : Nun gibt’s wieder Kultur satt

Das Programm der Neunkircher Kulturgesellschaft im März bietet vieles: Swing, Jazz, Tango, Theater und Naturerlebnis, Kabarett und Comedy..

Nach all den Fastnachtsveranstaltungen, die den Februar prägen, geht nun wieder das Programm der Neunkircher Kulturgesellschaft los mit Kultur satt: Gedankenleser Thorsten Havener kommt am Freitag 3. März, 20 Uhr, in die Neue Gebläsehalle. Seit über 20 Jahren verblüfft Thorsten Havener mit seinen mentalen Fähigkeiten seine Zuschauer im TV und auf den Bühnen dieser Welt. Hunderttausende verfolgten bereits weltweit staunend sein Schaffen und blieben rätselnd zurück. In „Gedankenleser“ zeigt Havener die Essenz seines Wissens und seiner Erfahrungen der letzten beiden Dekaden. Der Abend ist ein einzigartiges Erlebnis – rätselhaft, unfassbar und zugleich sehr unterhaltsam.

Eliza Day sind zurück: am Samstag, 4. März, 20 Uhr, Stummsche Reithalle. Mit „Never happy but often fine“ melden sich Eliza Day nach sechs langen Jahren zurück. Die Neunkircher Indie-Rock-Band präsentiert auf der EP sieben Songs aus allen Epochen der Bandgeschichte. Musikalisch vereint die Band Einflüsse aus Indie, Rock und Punk in ihrem Stil. Als Special Guest ist der Exil-Saarländer Philipp Dunkel mit seinem aktuellen Projekt Dvnkel am Start.

„Liebe“ heißt das Programm von Hagen Rether, der am Samstag, 4. März, 20 Uhr, zu Gast in der Neuen Gebläsehalle ist. „Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“ Es ist kein klassisches Kabarett, was Hagen Rether seinem Publikum serviert, sondern eher ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot. Der Abend ist bereits ausverkauft, es gibt auch an der Abendkasse keine Karten mehr.

Michael Martin ist Fotograf, Vortragsreferent, Abenteurer und Diplom-Geograf. Seit 40 Jahren bereist er die Welt und berichtet darüber in Vorträgen, Büchern und Fernsehfilmen. Mit seiner Show „Terra“ ist er am 8. März,19.30 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle. Fünf Jahre reiste er mit der Kamera um die Welt und fotografierte in der Arktis, im Himalaya, in den Anden, im Südpazifik, in Arabien, im Amazonasbecken, in den Savannen Ostafrikas sowie in der Taiga Sibiriens und den Steppen Zentralasiens. So entstanden zehn Gesichter der Erde, welche neben faszinierenden Landschaften auch Tiere, Pflanzen und Kulturen in allen Klimazonen unserer Erde vorstellen.

Die SWR Big Band & Götz Alsmannkommen am 10. März, 20 Uhr, in die Neue Gebläsehalle. Götz Alsmann und die SWR Big Band garantieren vortreffliche Unterhaltung, ansprechende Abendgarderobe und mitreißende Musik. Jahr für Jahr ist dabei immer wieder spannend, welche Schätze des deutschen Jazzschlagers die Herren ins verdiente Rampenlicht befördern. Als Gäste sind wieder die Zucchini Sistaz dabei.

„Tangosensations“ mit Nino Deda & Orchestre Symphonique SaarLorraine gibt es am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, Neue Gebläsehalle. Mit Musik aus Frankreich und Süd-Amerika, aber auch mit einer eigenen Komposition des beliebten Akkordeonisten möchten Nino Deda & Orchestre Symphonique SaarLorraine das Publikum begeistern.

Die Feisten sind zu Gast mit ihrem Programm „Das Feinste der Feisten“: am Freitag, 17. März, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle „Spielt doch mal Dies, spielt doch mal Das. Was ist mit Flamingo Dolores, singt ihr auch das Gänseblümchen? Und„ Du willst immer nur f…?“ Die Antwort lautet: „Ja, machen wir!“ - Denn die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten C. und Rainer packen das Beste ihres umfangreichen Repertoires in ihre persönlichen Top20.

Seit langen immer wieder Stammgäste in Neunkirchen: Constanze Friend und Thomas Fellow als Friend‘n Fellow am Samstag, 18. März, 20 Uhr. Aus den beiden Vollblutmusikern ist nach mittlerweile über 30 Jahren längst ein eingespieltes Team geworden. Stil und Besetzung bleiben ungewöhnlich, da der Klang einer mehrköpfigen Band auf zwei Elemente übertragen wird – Gitarre und Stimme. Mal Jazz, mal Blues, mal Country – aber immer Soul. Ihre Live-Performance zelebrieren sie energisch und dekorieren ihr Zusammenspiel oft mit einem humoristischen Kommentar.

Pianist Carlos Cipa kommt am Dienstag, 21. März, 20 Uhr, Stummsche Reithalle. Von früher Kindheit an erhält Carlos Cipa eine klassische Klavierausbildung, geprägt von Technik und Disziplin. Doch die ersten Kompositionen entstehen nicht etwa für Klavier, sondern für die Hardcore-Punk Band, der Cipa in frühen Jugendjahren beitritt. Auf „Correlations (on 11 pianos)“ erkundet Cipa die unterschiedlichen Charaktere von elf ausgewählten Flügeln und Klavieren. Ein Jahrzehnt nach seinem ersten Album, spielt Cipa 2022 auch das inzwischen fünfte Album auf einem einzigen Instrument ein.

„Guten Morgen ihr Luschen, Luschienen und Lurche“, heißt es ,wen

Ausbilder Schmidt antritt: am Freitag, 24. März, 20 Uhr, Stummsche Reithalle. In seinem neuen Programm regt sich Ausbilder Schmidt köstlich über alle Alltagshindernisse auf – vor allem über sämtliche Luschen, Luschienen (gesprochen wie Schlumpfine) und Lurche. Comedy mit hoher Gagdichte und jede Menge Publikumsaktionen und Parodien, das ist des Ausbilders Mission: Anschiss für jeden, hat noch keinem geschadet. Jawoll! Und immer ein großer Spaß, wenn Ausbilder Schmidt „aus der Rolle rausgeht“ und sich als Top-Ober-Lusche outet.

Theater gibt es mit der Komödie „Komplexe Väter“ von René Heinersdorff mit Hugo Egon Balder, und Jochen Busse: am Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle: Anton und Erik sind wie Feuer und Wasser, der eine ein Spießer, der andere ein Schlaffi. Doch etwas haben sie gemeinsam: eine Tochter. Während Erik Nadines Erzeuger ist, hat Anton sie erzogen. Als ihre Mutter darauf besteht, dass beide Väter Nadines neuen Freund kennenlernen, schließen sie Waffenstillstand. Denn der Schwiegersohn in spe ist 20 Jahre älter als ihre Tochter und das finden beide gar nicht komisch…

„Politisch InKorrekt“, das ist Faisal Kawusi, am Freitag, 31. März, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle. In einer Zeit, in der der gesellschaftliche Diskurs maßgeblich durch die Social-Media-Plattformen bestimmt ist, in der ein anonymer Mob durchs Netz tobt und glaubt, die Moral für sich gepachtet zu haben, in einer Zeit, in der die Menschen sich gegenseitig nicht mehr zuhören, gibt es einen Mann, der klare Kante gegen die humorlosen Hater, Spalter und Ausgrenzer dieser Welt zeigt: Faisal Kawusi. Doch zart besaiteten Seelen sei Vorsicht geboten. Dieses Live-Programm wird ein „Uppercut“ in die Fresse einer ziemlich hässlich gewordenen Gesellschaft.

Ringatoll im Südpazifik Foto: Michael Martin

Constanze Friend und Thomas Fellow gastieren in Neunkirchen. Foto: Ulrike Mönnig

Hagen Rether Foto: Picasa

Szene aus dem Theaterstück „Komplexe Väter“ Foto: sz/bolahola

Ausbilder Schmidt ist zurück. Foto: sz/Manfred Wegner