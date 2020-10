Verwirrung um Allgemeinverfügung : Veranstaltungen in Neuer Gebläsehalle finden vorerst statt

Neunkirchen Trotz der aktuellen Entwicklungen im Kreis: Die derzeitigen Veranstaltungen der Neunkircher Kulturgesellschaft in der Neuen Gebläsehalle werden vorerst wie geplant stattfinden. Dies teilte jetzt der Geschäftsführer der Kulturgesellschaft, Markus Müller, mit.

Dies gelte sowohl für die Vorstellung des Comedian Faisal Kawusi am morgigen Donnerstag, 15. Oktober, als auch für „die feisten“ am Samstag und die beiden Shows mit Ingo Appelt am Sonntag.

Da die am Dienstagabend veröffentlichte Allgemeinverfügung des Landkreises in einem Punkt von einigen Menschen offenbar fehlinterpretiert worden war, hätten die Kulturgesellschaft entsprechende Nachfragen erreicht, wie diese weiter mitteilt. „Deshalb sei hier noch mal klargestellt, dass – und so steht es auch in der Allgemeinverfügung des Landkreises – öffentliche Veranstaltungen, wie Kulturveranstaltungen und Konzerte, weiterhin nach den jeweiligen Konzepten durchgeführt werden können“, heißt es von Seiten der Kulturgesellschaft. Lediglich Privatveranstaltungen im öffentlichen Raum, wie etwa eine Geburtstagsfeier in einem angemieteten Saal, sind demnach nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig.