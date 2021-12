Neunkircher Kulturgesellschaft : Auch im nächsten Jahr gibt es Kultur satt

Grammy-Gewinner John McLaughlin tritt am 5. März in Neunkirchen auf. Foto: Andrea Palmucci

Neunkirchen Die Kulturgesellschaft Neunkirchen hat fürs neue Jahr schon einiges geplant.

Der Neunkircher Kulturgesellschaft ist es auch im schwierigen Kultur-Jahr 2021 gemeinsam mit ihren Partnern gelungen Kultur in, aus und für Neunkirchen zu ermöglichen; teils eingeschränkt und begrenzt, teils auch neu und innovativ.

So lautet das zusammenfassende Fazit, welches der Geschäftsführer der Kulturgesellschaft Markus Müller mit einem Ausblick auf 2022 gezogen hat.

Info Veranstaltungen im Überblick Veranstaltungsausblick: 29. und 30.12. Year’s End Concert (ausverkauft) 8. Januar Neujahrskonzert der Neunkircher Musikszene (verschoben auf 7. Januar 2023) 18. Januar Neujahrskonzert des Capitol Symphonie Orchesters 21. Januar Friend n Fellow & Hands On Strings 22. Januar Conni – Das Zirkus-Musical 30. Januar Kanada und Alaska Multivisionsshow mit Reiner Harscher 1. Februar Rabih Abou-Khalil 3. März Elvis – Das Musical 4. März Leonard Cohen Tribute mit Roland Helm & Band 5. März John McLaughlin & The 4th Dimension 9. März Stephan Sulke 10. März Das Saarland singt mit Guildo Horn 13. März Norwegen Multivisionsshow mit Andreas Huber 16. März Till Brönner & Band 16. März Stephan Jürgens 19. März Snuff, The Venomous Pinks & The Rumperts 20. März Tarzan – Das Musical 22. März Die Physiker 24. März Die Feisten 29. März Dittsche

„Dieser Einsatz für Veranstaltungen in unseren Hallen war in dieser äußerst gelungenen Form unter schwierigsten und wechselnden Umständen nur möglich durch das leidenschaftliche Kultur-Engagement des Veranstaltungsteams der Kulturgesellschaft“, so Müller.

Deshalb bedankt sich Müller ausdrücklich dafür beim Veranstaltungsteam mit Michael Hohmann, Lars Lößner und Tim Masson unter der Leitung von Klaus Braße. Auch 2022 werde für die Kultur, so Müller, kein normales Jahr. „Wir haben die Konzepte, wir haben die Pläne und wir haben ein Programm. Wenn wir dürfen, können wir“.

Das neue Jahr startet am 18. Januar mit dem Neujahrskonzert des Capitol Symphonie Orchesters unter dem Motto „Zauberstab und Schlossgespenster – Mit Spuk und Spaß zum neuen Jahr“ schwungvoll eingeläutet wird.

Am 5. März ist der Jazz-Gitarrist und Grammy-Gewinner John McLaughlin im Rahmen der „JazzNights 2022“ zu Gast in Neunkirchen und am 16. März macht der deutsche Jazzstar Till Brönner, der nicht nur ein außergewöhnlicher Trompeter, sondern auch Sänger, Komponist, Produzent und Fotograf ist, Station in der Neuen Gebläsehalle. Er kann bis dato zwei Grammy-Nominierungen sein Eigen nennen und ist bislang der einzige Künstler, der in allen drei ECHO-Kategorien (Jazz, Pop, Klassik) gewinnen konnte.

Außerdem freut sich das Veranstaltungsteam der Kulturgesellschaft mit dem Geschäftsführer besonders, dass der Comedian, Schauspieler und Musiker Olli Dittrich in seiner Paraderolle „Dittsche“ am 29. März nach Neunkirchen kommt. Und dies sind nur einige der Programm-Highlights.

Aktuelle Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Veranstaltungen, zum Kartenvorverkauf und den aktuell geltenden „Corona-Regeln“ finden Interessierte auf der Homepage unter www.nk-kultur.de.

Nach dem langen Lockdown im Winter und weiteren Verschiebungen und Absagen zahlreicher Veranstaltungen lud die Kulturgesellschaft im Frühjahr 2021 kulturschaffende Wegbegleiter der letzten Jahre ein, um im besonderen Ambiente der Neuen Gebläsehalle Streaming Konzerte professionell zu produzieren und aufzunehmen. Die „Monday-Streaming-Reihe“ wurde sehr gut vom Publikum angenommen und auch die Musikerinnen und Musiker wie Cristina Lux, Andreas Kümmert, das Martin Weinert Rainbow Trio oder InMitten zeigten sich begeistert, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können.

Im Mai und Juni konnten dann auch endlich einige Konzerte in der Neuen Gebläsehalle mit echtem Publikum vor der Bühne nachgeholt werden.

Im Sommer feierte die kleine, aber feine Sommer-Open-Air-Reihe auf dem mit Lichterketten und Dekoelementen gemütlich hergerichteten Vorplatz der Stummschen Reithalle ihre Premiere und brachte das kulturelle Leben zurück in die Stadt. Das abwechslungsreiche Programm bot eine bunte Mischung lokaler, nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Genres wie der renommierte Klezmer Klarinettist Helmut Eisel & JEM, das Indie-Punk-Rock-Duo Schreng Schreng & La La, das unnachahmliche Country-Folk-Metal-Trio Mandowar oder der holländische Singer/Songwriter Tim Vantol, auch wenn letzterer wetterbedingt in die Gebläsehalle ausweichen musste. Die Künstlerinnen und Künstler waren sichtlich froh und dankbar nach dem langen Lockdown endlich wieder live auftreten zu können. Und das vor einem Publikum, das ebenfalls sehr glücklich war, endlich wieder Kultur live erleben zu können.

Im Herbst und Winter konnten mehr als 20 weitere Veranstaltungen in der Neuen Gebläsehalle stattfinden, darunter u. a. das Musical „Meine Damen und Herren: Marie!“ des Musical Projektes Neunkirchen, Klavierkabarettist Bodo Wartke, Wolfgang Niedecken mit seinem „Bob Dylan Programm“, die Comedians Özcan Cosar und Markus Krebs, das internationale „Gloomaar“ Post-Rock-Festival oder das Weihnachtskonzert der Düsseldorfer Punkrock-Band Broilers.

Die Konzerte konnten mit stark erhöhtem organisatorischem und personellem Aufwand mit immer wieder angepassten Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Gerade die Kurzfristigkeit vieler Änderungen führte aber auch hier zu zahlreichen Nachfragen und zusätzlichem Informationsbedarf unter den kulturbegeisterten Besuchern, die aber überwiegend sehr verständnisvoll reagierten. Gegen Ende des Jahres mussten dann leider pandemiebedingt wieder vermehrt Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden.

Gloomaar Festival Neunkirchen Foto: Jan Meier Foto: Jan Meier

Olli Dittrich in seiner Paraderolle als Dittsche Foto: Beba Franziska Lindhorst/Foto: Beba Franziska Lindhorst

Till Brönner Foto: Gregor Hohenberg

Die Summer-Open-Airs soll es auch 2022 wieder geben. Foto: Michael Hohmann/Michael Hohmann/Kulturgesellschaft