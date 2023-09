Kultur in Neunkirchen Von „Ödipus“ bis „Rockanarchie“

More than dance heißt es am Montag, 2. Oktober, 20 Uhr, in der Gebläsehalle Neunkirchen. Die Zuschauer entdecken die Vielfalt von Tanz – von modernem Tanz, über Akrobatik bis hin zur Musicalwelt. An diesem Abend performen Profitänzer und -musiker aus Deutschland und Österreich: von der Profitänzerin und Choreografin Janine Nathalie Brennecke, dem Künstler Adrian Infeld aus Wien, bis hin zu Kristin Backes, zurzeit in der Hauptrolle als Sarah in Stuttgart bei „Tanz der Vampire“ zu sehen ist.