Veranstaltungen in Neunkirchen im März Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt

Break Free spielt The Best of Queen am Samstag, 16. März, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle. Break Free ist die ultimative Queen-Tribute-Show. Ihre Show verfolgt das Ziel, die beeindruckenden Live-Auftritte der britischen Supergroup so originalgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Natürlich dürfen dabei die passenden Showkostüme, ausladende Brian-May-Gitarrensoli und die Extravaganza eines Freddie Mercury nicht fehlen. Dafür haben sich die vier Musiker von „Break Free“ über Jahre bis in die kleinsten Details eingearbeitet.