Kultur in Neunkirchen im Dezember Weihnachtliches, Fußballfieber und mehr

Mit New Metal geht es los im Dezember: Unter dem Motto „Rising Up 2023“ sind From Fall To Spring zu Gast, supportet von The Butcher Sisters und King Nugget Gang, am Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, Gebläsehalle. From Fall to Spring sind Newcomer aus Neunkirchen (!) und Umgebung, die sich melodischem New Metal verschrieben haben. Mit den zwei in Eigenregie produzierten EPs „A Better Tomorrow“ (2017) und „Disconnected“ (2019) knackte die Band 2020 auf den gängigen Streaming-Portalen die Grenze von einer Millionen Klicks. Die Single „Supernova“ sorgte erstmals auch im Ausland für Aufsehen.