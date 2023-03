Im März : Von Gitarrenkurs bis Whiskey-Tasting

Gitarrenkurse für Erwachsene und Kinder bietet die VHS. Foto: dpa/A3250 Oliver Berg

Spiesen-Elversberg Neue Veranstaltungen und Kurse starten kommende Woche an der Volkshochschule Spiesen-Elversberg.

Bei der VHS Spiesen-Elversberg startet ab Mittwoch, 8. März, ein Zehner-Gitarrenkurs/Ensemble für Erwachsene. Dieser Kurs wendet sich an alle, die irgendwann einmal Gitarre erlernt haben und nun Lust haben, das Erlernte im gemeinsamen Spiel anzuwenden. Voraussetzungen sind Grundkenntnisse im Notenspiel. Start ist am Mittwoch, 8. März, 18.15 bis 19.15 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg, Entgelt: 61 Euro, ab sechs Teilnehmenden, zuzüglich ein Lehrbuch (etwa 20 Euro). Dozentin: Christine Fuchs-Dütge-Rosar.

Ebenfalls am Mittwoch, 8. März, beginnt auch ein Gitarrenschnupperkurs für Kinder im Grundschulalter. Spielerisch und in der Gruppe werden Lieder gesungen und mit der Gitarre auf leeren Saiten begleitet. Das Erlernen von Noten anhand einfacher Melodien wird ebenfalls angestrebt. Eine eigene Gitarre sowie das Notenmaterial, das noch bekannt gegeben wird, sind für diesen Kurs erforderlich. Start ist am Mittwoch, 8. März, von 17.15 bis 18 Uhr in der Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg. Entgelt: 46 Euro zuzüglich ein Lehrbuch (etwa 20 Euro); Dozentin: Christine Fuchs-Dütge-Rosar.

Ganz neu bei der VHS Spiesen-Elversberg ist der Trommelkurs. Hier werden Trommeln und Percussions-Instrumenten aus aller Welt, das heißt „Mixed Percussion“, kennengelernt. Dozent Stefan Jenal wird dabei zunächst Grundfähigkeiten, Spieltechniken und Muster vermitteln. Je nach Vorliebe der Teilnehmer kann über Notenlesen, einfache Zählweisen, Rhythmussprachen und Gehör gelernt werden. Es werden viele Instrumente mitgebracht, ebenso können die Teilnehmer eigene Instrumente mitbringen. Ziel ist es, auf alle Kursteilnehmer persönlich einzugehen und gleichzeitig im Ensemble die „Urkraft“ zu erleben, heißt es. Der Kurs startet am Donnerstag, 9. März, 18 bis 18.45 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Elversberg, Am Ring 39a. Entgelt: 29 Euro.

Ein Spanisch-Sprachkurs richtet sich an Personen ohne Vorkenntnisse, die Spanisch von Grund auf erlernen möchten und sich in alltäglichen Situationen in der Landessprache behaupten möchten. Die Leitung hat die erfahrene Kursleiterin Luz Evangelista Lang. Der Kurs ist auf elf Termine angesetzt und startet am Donnerstag, 9. März, von 18.30 bis 20 in der Gemeinschaftsschule Elversberg, Am Ring 39a. Das Entgelt beträgt 51 Euro.