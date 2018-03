später lesen Polizei Vandalen zerstören Schaufenster Teilen

Neunkirchen (red) In der Nacht auf Mittwoch ist es im Innenstadtbereich von Neunkirchen zu insgesamt vier Sachbeschädigung an Schaufensterscheiben von vier Geschäftsgebäuden gekommen. Der Täter beschädigte das Glas der Scheiben jeweils kleinflächig mit einem spitzen Gegenstand, teilt die Polizei mit. An einer Scheibe sogar mehrfach.