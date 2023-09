„Irish Traveller“ von Matthias Mross Das ist das neueste Riesen-Wandgemälde der Neunkircher Urban-Art-Galerie

„Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Ersetzt man „vorübergehend“ durch „vorüberfahrend“, wirkt dieser von Edda Petri, Leiterin des Kreativzentrums Kutscherhaus, zur gestrigen Einweihung zitierte Ausspruch Wilhelm II. wie maßgeschneidert für das neueste Neunkircher Wandgemälde namens „Irish Traveller“. Welches man, und hier steckt die Pointe, in der Wilhelmstraße findet. Dank Stefan Freyer, der als Hauseigentümer die Fläche zur Verfügung stellte, konnte Künstler Matthias Mross mit seinem 13 mal 10 Meter großen irischen Tinker-Pferd und dessen halb verdecktem Reiter hier Ausstellungsstück Nummer 3 für die Neunkircher Urban-Art-Freiluftgalerie schaffen. Denn in diese soll sich nach Aussagen von Oberbürgermeister Jörg Aumann die Kreisstadt entwickeln.