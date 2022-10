Reparaturcafé Neunkirchen : Wegwerfen war gestern: Upcycling-Workshop

Friedrich Nothdurft, Schneidermeister, Susi Welter an der Maschine, Rose Hoffmann, Näherin Foto: Joachim Becker

Neunkirchen Das Reparaturcafé Neunkirchen und die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands veranstalten am Samstag, 15. Oktober, einen Upcycling-Workshop. In der Zeit 8.30 bis 12 Uhr werden gemeinsam Dinge, die sonst die Müllberge vergrößern, wiederverwertet.

Der Workshop findet im Rahmen des nächsten Reparaturcafé-Treffs statt im Komm-Zentrum, Kleiststraße 30, Neunkirche statt. Eine Anmeldung ist erforderlich: per Link https://t1p.de/weimw oder per E-Mail an info@rcnk.de. Telefonnummer bei Rückfragen (0 68 21) 4 21 41. Es laden ein: Reparatur-Café Neunkirchen und Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Bistum Trier, Fachausschuss Hauswirtschaft und Verbraucherthemen.