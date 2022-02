Unwetter : Kreislagezentrum in Bereitschaft

Kreislagezentrum in Bereitschaft

Kreis Neunkirchen Für die kommenden Tage warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwetter mit schweren Sturmböen und einzelnen orkanartigen Böen. „Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Kreislagezentrum von Freitag auf Samstag in Bereitschaft zu versetzen.

Unseren Landkreis Neunkirchen wird die kritische Wetterphase am Freitag erreichen. Bei Bedarf kann das Kreislagezentrum sofort aktiviert werden. Dies kann erforderlich werden, wenn das Einsatzaufkommen der Feuerwehren im Landkreis derart groß ist, dass eine zentrale Einsatzsteuerung auf Kreisebene sinnvoll ist. So kann der Landkreis auch außerhalb eines Katastrophenfalls durch die Bereitstellung des Kreislagezentrums unterstützen“, erklärt Landrat Sören Meng. Teile der unteren Katastrophenschutzbehörde, der Kreisfunkbeauftragte sowie EDV und Haustechnik sind demnach im Lagezentrum und arbeiten im Schichtbetrieb. Nach Rücksprache mit dem Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack sowie dem Leiter der Stabsstelle Katastrophenschutz Alexander Koch hat Landrat Sören Meng entschieden, diese Bereitschaft anzuordnen. Das Kreislagezentrum befindet sich im Landratsamt in Ottweiler und verfügt über eine krisensichere Infrastruktur wie beispielsweise eine Notstromversorgung. Der Landkreis, als untere Katastrophenschutzbehörde, empfiehlt die aktuellen Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes zu beachten und verweist zudem auf Verhaltensrichtlinien bei Unwetter auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe www.bbk.bund.de