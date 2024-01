Buslinie von Neunkirchen zur Uni Uni-Bus fährt auch im Wintersemester

„Wir haben den Uni-Shuttle eingerichtet, um es den Neunkircher Studierenden der Saar-Uni zu erleichtern, zu ihren Seminaren, Veranstaltungen und in die Bibliothek zu kommen. Der Bus ermöglicht es, von Neunkirchen ohne Umstiege in unter 40 Minuten an der Uni zu sein. An den Fahrgastzahlen sehen wir: Der Service wird gut angenommen“, sagte Oberbürgermeister Jörg Aumann.