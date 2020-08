Polizei Neunkirchen meldet : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Spiesen-Elversberg/Heinitz Zweimal Unfallflucht meldet die Polizei Neunkirchen: Am Freitagnachmittag wurde ein in der St. Ingberter Straße in Spiesen-Elversberg geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Der Unbekannte fuhr davon. In Heinitz kam es am Samstagnachmittag ebenfalls zu einer Unfallflucht, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Dabei wurde der Außenspiegel eines Autos, das in der Von-Roenne-Straße geparkt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.