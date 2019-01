später lesen Unfallflucht Unfallflucht in der Adlerstraße Teilen

(red) Am Samstag, 29. Dezember, wurde zwischen 19.30 Uhr und 22.40 Uhr der Außenspiegel eines geparkten VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto war in der Adlerstraße in Neunkirchen geparkt. red