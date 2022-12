Blaulicht Neunkirchen : Polizei Neunkirchen sucht Zeugen

Neunkirchen Laut Polizeibericht entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Heiligen Morgen, 24. Dezember, gegen 10.30 Uhr, in der Wilhelmstraße in der Innenstadt von Neunkirchen. Der bislang unbekannte Unfallfahrer kollidierte laut Polizeibericht mit einem geparkten Fahrzeug. An diesem Pkw entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro.