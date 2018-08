später lesen Unfallflucht Auto geschrammt und weggefahren FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger Teilen

Am Dienstag, 28. August, gegen 9.30 Uhr streifte in der Thomas-Mann-Straße in Neunkirchen in Höhe des Fliedner Krankenhauses ein Auto einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW 320d. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden am linken Außenspiegel. red