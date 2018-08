später lesen Zeugen gesucht Unfallflucht in der Millerstraße FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Am Dienstag, 28. August, zwischen 14 und 14.50 Uhr, kam es in der Millerstraße 4 in Neunkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrer beschädigte laut Polizeibericht mit seinem Auto einen am Straßenrand abgestellten Wagen. red