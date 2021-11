Polizei hofft auf Zeugen : Dem Krankentransportwagen ausgewichen: Unfall

Neunkirchen In Neunkirchen musste eine Frau einem Krankentransport, der plötzlich ausscherte, ausweichen und hat dabei ihr Auto beschädigt.

Bei einem Unfall auf der B 41 zwischen dem sogenannten Praktikerkreisel und dem Kreisel Plättchesdohle ist das Auto einer Frau in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gerade in Richtung Neunkirchen unterwegs, als plötzlich ein Krankentransportwagen hinter einem Lastwagen plötzlich ausscherte und auf die Gegenfahrbahn kam. Die Frau musste nach rechts ausweichen und touchierte den Bürgersteig, wodurch ein Schaden an ihrem Auto entstand.