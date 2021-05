Polizeibericht : Unfall auf A 8 sorgt für lange Sperrung

Neunkirchen/Illingen Über Pfingsten prägten bei der Neunkircher Polizei Einbrüche und ein schwerer Unfall auf der Autobahn das Geschehen.

Über Pfingsten prägten bei der Neunkircher Polizei Einbrüche und ein schwerer Unfall auf der Autobahn das Dienstgeschehen. Wie die Inspektion am Pfingstmontag mitteilte, musste die A 8 am Samstagabend nach einem Unfall in Höhe Heinitz über Stunden gesperrt werden. Gegen 20.25 Uhr, heißt es im Polizeibericht, verlor ein 22 Jahre alter Neunkircher, der mit einem Kleinbus in Richtung Zweibrücken unterwegs war, offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schlug heftig in der Mittelschutzplanke ein. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Durch den Aufprall wurden größere Trümmerteile auf die Gegenfahrspur geschleudert, wodurch ein weiterer Verkehrsunfall verursacht wurde. Ein 44 Jahre alter Neunkircher erfasste mit seinem Toyota einige Teile und riss sich die Ölwanne auf, sodass der Fahrspur Richtung Saarlouis großflächig verschmutzt wurde. Die Autobahn in Richtung Saarlouis musste daher aufgrund der ausgedehnten Säuberungsmaßnahmen für die Dauer von sechs Stunden vollständig gesperrt werden.

Ein Einbruch in ein Geschäft in Illingen ereignete sich bereits am Freitagmorgen um 4.20 Uhr. Unbekannte drangen in einen Fachmarkt für Tier- und Gartenbedarf in der Illinger Poststraße ein. Der oder die Täter hebelten dabei zunächst das Tor des Außenlagers sowie eine Tür zum Gebäudeinnern auf. Sie bleiben bei ihrer Tat allerdings nicht unbeobachtet. Von einem Zeugen gestört, traten die Unkekannten ihre Flucht ohne Beute an. Ebenfalls beim Versuch blieb es bei einem Wohnungseinbruch in Wellesweiler: Am frühen Samstag gegen 3 Uhr versuchte ein Täter über eine halbe Stunde lang, eine Hauseingangstür eines Wohnhauses im Anemonenweg in Wellesweiler aufzuhebeln. Die gut gesicherte Tür hielt den Anstrengungen jedoch stand, sodass der Täter schließlich aufgab. Die Polizei erlangte erst Stunden nach der Tatausführung Kenntnis über den Vorfall. Von dem Täter gab es keine Spur.