Doch nicht so friedlich : Unbekannter schlägt 31-Jährigen beim Wellesweiler Open-Air ins Gesicht

Neunkirchen Ganz so friedlich, wie es zuerst schien, war es beim Metal-Open-Air in Wellesweiler dann doch nicht.

Wie die Polizei Neunkirchen am Sonntagabend mitteilte, wurde in der Nacht zum Sonntag ein 31-jähriger Festival-Besucher durch einen ihm unbekannte Mann attackiert und unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte eritt durch den Angriff Schürf- und Platzwunden im Gesicht. Der Täter flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung.

Gemeldet wurde auch eine Verkehrsunfallflucht zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Dabei wurde, so die Polizei, ein ein schwarzer Mercedes A180 am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Mögliche Tatorte sind dabei der Gutsweiherweg in Neunkirchen-Furpach und der Parkplatz der Firma Eberspächer in der Homburger Straße in Wellesweiler.