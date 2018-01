Unbekannte zerkratzen 17 Autos

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zirka 20 000 Euro.

(red) In der Zeit von Samstag, 6. Januar, 22 Uhr, bis Sonntag, 7. Januar, 9.30 Uhr, sind im Rauschenweg in Furpach nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler 17 geparkte Fahrzeuge eschädigt worden. Die noch unbekannten Täter zerkratzten dabei teilweise massiv mit einem spitzen Gegenstand die Außenhaut der Autos, wie die Polizeiinspektion Neunkirchen am Sonntag weiter mitteilte.Den entstanden Sachschaden an den 17 Fahrzeugen schätzt die Polizei auf zirka 20 000 Euro. Täterhinweise liegen laut Polizeibericht bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Telefon (0 68 21) 203-0.