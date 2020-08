Umsetzung der Synodenergebnisse von Trier : Was bisher geschah

Kreis Neunkirchen Mit der vom Bischof ausgerufenen Diözesansynode wollte sich die katholische Kirche im Bistum Trier neu ausrichten. Der Reformprozess stockt, Rom hat interveniert. Eine Chronologie.

2013 – 2016 Trierer Synode. Fachgremien erarbeiten Vorschläge auch zur Pfarreienreform: Aus an die 890 Pfarreien werden 35 Großpfarreien. An der Spitze stehen Leitungsteams aus Pfarrern, hauptamtlichen Laien und Ehrenamtlichen.

15. Oktober 2019 Das Umsetzungsgesetz der Synoden-Ergebnisse tritt in Kraft: Grundlage für die territoriale und organisatorische Neugliederung und -gestaltung der Pfarreien im Bistum Trier. Die ersten 15 Pfarreien der Zukunft starten zum 1. Januar 2020, die anderen zum 1. Januar 2021. Die Pfarreien im Landkreis Neunkirchen gehen auf in den beiden Großpfarreien Neunkirchen (Neunkirchen, Ottweiler, Schiffweiler, Spiesen-Elversberg, Teile Illingen) und Lebach (Eppelborn, Teile Illingen). Deren Starttermin nach Plan ist der 1. Januar 2021.

9. Juni 2020 Die römische Intervention wird öffentlich. Rom stört sich an der Leitungsstruktur und Leitungsrolle des Pfarrers, an der Konzeption der pfarrlichen Gremien, an der Größe der künftigen Pfarreien und am Zeitplan.