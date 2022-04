Umfrage in Neunkirchen : Viele fühlen sich ohne Maske noch nicht wohl

Der Markt auf dem Neunkircher Stummplatz am Montag, nach dem die Maskenpflicht aufgehoben wurde. Foto: Jakob Hartung

Neunkirchen Seit Samstag gilt im Saarland eine massiv eingeschränkte Maskenpflicht. Doch in Neunkirchen tragen die meisten Menschen weiterhin Maske. Was treibt sie an?

Am Montagvormittag ist der Markt auf dem Neunkircher Stummplatz gut besucht. Menschen bummeln bei winterlichen Temperaturen und strahlender Sonne an den Ständen mit Klamotten und lokalen Spezialitäten vorbei. Seit Samstag gibt es im Handel keine Maskenpflicht mehr, doch ein Schild weist die Besucherinnen und Besucher darauf hin, zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern weiterhin eine Maske zu tragen. Viele halten sich an diese Aufforderung.

Neben dem Markt sitzt ein älterer Mann und wartet auf seine Frau. Er trägt keine Maske, denn draußen brauche man ja keine, erklärt er. In Geschäften möchte er aber weiterhin den Mund-Nasen-Schutz tragen. „Ich bin schon alt und muss an meine Gesundheit denken“, erläutert er. Dann kommt seine Frau zurück und zieht ihn zum nächsten Stand. Das Gespräch ist abrupt beendet. Sie seien extra aus dem rheinland-pfälzischen Birkenfeld gekommen, denn dort gebe es keinen Markt, war als letztes von ihm zu hören.

Christa Schuhmacher besucht den Stummplatz mit ihrer Schwester. Sie habe auf dem Hinweg im Auto eine Maske getragen und dann auch im Saarpark-Center und auf dem Markt eine angehabt. Die habe sie dann bei einem Restaurantbesuch danach verloren, doch direkt um eine neue gebeten. Schuhmacher: „Die haben mir zwar gesagt, dass ich keine anziehen muss, aber auch wenn andere keine Maske mehr tragen, ziehe ich weiter eine an.“

Das hätte für sie und ihre Schwester gut funktioniert, denn bisher wären sie von der Krankheit verschont geblieben. Die Frau aus Elversberg kritisiert deshalb auch das plötzliche Ende der Maskenpflicht. Das sei zu früh gekommen. „Ich denke, die Regierung hat es sich mit dieser Entscheidung zu einfach gemacht.“

Auch Veronika aus Friedrichsthal möchte beim Einkaufen noch wie gehabt eine Maske anziehen. „Die Zahlen sind viel zu hoch, um die Maßnahmen jetzt aufzuheben“, sagt die Frau. Sie fühle sich mit dieser Entscheidung nicht wohl. Damit sei sie wohl nicht alleine: „Ich war gerade im Globus, und dort hatten von 100 Menschen noch 99 eine Maske an“, hat sie beobachtet.

Silas Kluczyk möchte dagegen nur noch dort eine Maske tragen, wo es auch vorgegeben ist. Der Schüler sitzt ohne Maske im Saarpark-Center und findet es cool, dass nicht mehr überall Maskenpflicht gilt. Auch nicht mehr in seiner Schule. Am ersten Tag ohne Pflicht hätten trotzdem noch ungefähr die Hälfte seiner Klasse eine Maske getragen. „Für die eigene Sicherheit“, sagt Kluczyk. Er sei über die vergangenen beiden Jahre oft in Quarantäne gewesen, hatte die Krankheit jedoch noch nie. „Ich bin dreimal geimpft und mache mir deshalb keine Sorgen“, sagt er.

In dem Einkaufszentrum ist das Tragen von Masken nur noch freiwillig, doch fast alle haben eine an. Das hat auch der Mitarbeiter eines Brillengeschäfts beobachtet. „Die Leute sind noch ein bisschen scheu, ohne herumzulaufen“, sagt er. Es sei zu einer Gewohnheit geworden und stecke vielen Menschen in den Knochen. Er selbst und seine Kolleginnen und Kollegen müssten allerdings weiterhin eine Maske tragen, das schreibe sein Arbeitgeber vor.

Auf dem Markt wird die Maske weiterhin empfohlen, um Verkäufer und Besucher zu schützen. Foto: Jakob Hartung