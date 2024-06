Am Sonntag finden wieder Wahlen statt Wird die Briefwahl immer beliebter?

Bereits in der zweiten Maiwoche lagen sie in den heimischen Briefkästen: die Wahlbenachrichtigungen. Alle im Wählerverzeichnis eingetragenen Bürgerinnen und Bürger werden darin schriftlich zur Wahl des Europäischen Parlaments sowie zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Im Kreis Neunkirchen werden neben kommunalen Gremien auch der Landrat sowie die Bürgermeister in den Gemeinden Merchweiler und Schiffweiler neu gewählt. Doch das nicht nur traditionell am Wahlsonntag, sondern durch das Angebot der Briefwahlen auch im Vorfeld.