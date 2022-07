Seniorenbetreuung : Ulrike Ingram leitet jetzt den Wohnpark Katharina von Bora

Neunkirchen Ulrike Ingram ist die neue Einrichtungsleiterin des Wohnparks Katharina von Bora in Neunkirchen. Sie hat diese Aufgabe bereits im Juni kommissarisch übernommen und freut sich, jetzt ihre Fähigkeiten als Fachkraft für Gerontopsychiatrie einsetzen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Kreuznacher Diakonie.

Zunächst absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und lebte danach im Ausland, vorwiegend in den USA. Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland absolvierte sie in Landstuhl eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Die Seniorenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie ist ihr sehr vertraut, seit mittlerweile 25 Jahren ist Ulrike Ingram in der Seniorenhilfe tätig. Dabei führte ihr Werdegang von der Altenpflegerin über die Wohnbereichsleiterin hin zur Stellvertretenden Pflegedienstleiterin. Um sich intensiv auf die neue Funktion vorzubereiten, hat sie sich an einer Fernuni für den Studiengang Betriebswirtschaft immatrikuliert. Als erste größere Herausforderung sieht sie den Aufbau der Ausbildung von Pflegeassistenten und „Generalisten“ (eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann) in ihrer Einrichtung an. Hier gelte es, diese Ausbildungswege weiter aufzubauen und zu gestalten. „Schließlich hat die Pflege Zukunft“, betont sie.