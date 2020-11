Neunkirchen : Petri verhilft zu professionellem Auftritt

Neunkirchen Im Rahmen des Frauencafés: Onlineworkshop mit der Neunkircher Schauspielerin.

In einem Onlineworkshop am Mittwoch, 18. November, 17 - 19 Uhr bietet Edda Petri ein professionelles Training für Stimme/Präsenz/Körpersprache an. In der Pressemitteilung zum Vortrag heißt es, dass zu einem erfolgreichen Vortrag im beruflichen oder privaten Kontext, einem wirkungsvollen Verkaufsgespräch oder einer gelungenen Teamsitzung immer eine präsente Person mit frei klingender Stimme und selbstbewusstem Auftritt gehöre. Stresssituationen oder Unsicherheit lassen die Stimme heiser werden, oft auch höher. Kurzatmigkeit und ein eingeschränktes Klangspektrum sind die Folge und die Körperhaltung spiegelt die emotionale Situation. Trotz bester Vorbereitung, gut strukturiertem Konzept und enormem Fachwissen gelinge es dann oft nicht, die erwünschte Wirkung zu erzielen. Um überzeugen zu können, brauche es Achtsamkeit für den bewussten Umgang mit der eigenen Stimme, dem Atem und den individuellen Mitteln der Körpersprache.