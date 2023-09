Turngala in Wellesweiler Von Hula-Hoop bis Barrenturnen

Nach dreijähriger Pause fand am Sonntag beim TV Wellesweiler wieder eine Turngala mit buntem Programm statt. Der seit 1882 bestehende Verein hatte einige Gäste eingeladen, zeigte aber auch die eigene sportliche Vielfalt in der Sporthalle Wellesweiler. Noch wenige Minuten vor Beginn der Veranstaltung probten einige Tänzerinnen ein letztes Mal ihre Schritte, und die Turner dehnten ihre Muskeln. „Wenn jetzt was schiefgeht, ist das nicht schlimm. Ihr schafft das schon und immer eurem Publikum zulächeln. Toi toi toi“, diese abschließenden Worte richtete der Trainer vom TSV Ford Steinrausch Fraulautern an seine Tänzerinnen, bevor der große Einmarsch erfolgte.