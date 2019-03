Es geht doch! Der TV Merchweiler kann noch gewinnen. Seit Anfang September stolperte der Handball-Saarlandligist mehr von Spiel zu Spiel. Teils wegen starker Gegner, teils wegen schwacher Eigenleistungen rutschte der Klub, der lange als erster Verfolger der Spitzengruppe der Top Vier weit vorne in der Tabelle stand, Stück für Stück tiefer ins Mittelfeld. Entsprechend groß war die Erleichterung bei Mannschaft und Trainer Jonas Denk, als am Sonntag gegen 19.20 Uhr die Schlusssirene in der Allenfeldhalle in Merchweiler ertönte und ein deutlicher Sieg nach Hause gebracht war. „Wenn man von den letzten neun Spielen nur zwei gewinnt, ist es um das Selbstbewusstsein nicht mehr so gut bestellt. Da ist der Blick in der letzten Zeit auch ein bisschen nach unten gegangen“, gibt TVM-Trainer Jonas Denk zu. „Da war es wichtig, dass wir gut gespielt haben. Ich denke, das Thema Abstieg ist jetzt endgültig durch. Dadurch war das ein ganz wichtiges Spiel.“

Gegen Schlusslicht TuS Elm-Sprengen hat der TVM einen lange ersehnten 31:18-Heimsieg gefeiert. „Es hätte eigentlich deutlicher sein müssen. Wir haben das Problem der letzten Spiele wieder gehabt. Zu viele Fehlwürfe, bestimmt zehn „Freie“, die wir nicht reinmachen in der ersten Halbzeit. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, sagtDenk, der mit der Leistung seiner zwölf Spieler sehr zufrieden ist. „Wir hatten uns vorgenommen, ihnen das Spiel aufzudrücken und nicht nachzulassen. Das hat richtig gut geklappt. Hinten hat Tobias Bernardi die Abwehr sehr gut organisiert. Insgesamt war jeder gut bis sehr gut.“ Nach leichten Startschwierigkeiten konnten sich die Gastgeber nach 19 Minuten auf drei Tore absetzen (7:4). Anschließend bestimmte mehr die Frage das Spiel, wie hoch ihr Sieg ausfallen sollte. Über 18:10 und 28:14 geriet der Ausgang der Partie zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Der TV Merchweiler, dessen Linkshänder Thorsten Dillbaum mit sechs Treffern die meisten der Partie erzielte, ist mit 22 Punkten Achter der Saarlandliga. Im sehr dichten Mittelfeld trennen den punktgleichen TuS Brotdorf auf Rang zehn nur zwei Punkte vom TV Niederwürzbach auf dem fünften Platz.

Dass der TV Niederwürzbach seine beste Tabellenposition seit langem eingenommen hat, ist einem 26:20-Auswärtssieg über die HSG Fraulautern-Überherrn zu verdanken. Kernstück des Erfolgs in der Adolf-Collet-Halle in Überherrn war am Sonntag erneut die gute Abwehrarbeit der Ostsaarländer, die in 50 Minuten nur 13 Gegentore (20:13) zuließ. Rückraumspieler Maximilian Bölke steuerte sieben Treffer zum Auswärtssieg des Traditionsklubs bei.

Favoritenschreck SGH St. Ingbert konnte seiner Rolle im Aufeinandertreffen mit Neu-Tabellenführer HC Dillingen/Diefflen am Sonntagabend nicht gerecht werden. In der Sporthalle Diefflen gerieten die Gäste bereits in der ersten Halbzeit deutlich in Rückstand (5:13, 25. Minute). Zur Halbzeit 8:17 hinten, ließ die SGH den HC weiter davonziehen. Am Ende stand beim 21:37 die höchste Saisonniederlage auf der Anzeige.

Tore für die SGH St. Ingbert: Michael Bauer (9/3), Juraj Urban (4), Philip Forster (3), Lars Schirra (2), Fabian Abel (1), Jaroslav Dobrovodsky (1), Bastian Stuiber (1)

Tore für den TV Merchweiler: Thorsten Dillbaum (6), Florian Denk (5/2), Lars Schlicker (5), Ruwen Schäfer (4), David Dorscheid (3), Alexander Wolfram (3), Tobias Bernardi (2), Hendrik Lindemann (2), Lars Zimmer (1)

Tore für den TV Niederwürzbach: Maximilian Bölke (7/1), Philipp Leffer (5), Maurice Brill (4), Nils Lauer (4), Tobias Seiler (2), Alexander Deckarm (1), Kevin König (1), Yannick Pressmann (1), Sebastian Spang (1)