Rekordzahlen werden nicht mehr erreicht Sportabzeichen ist noch immer angesagt

Schon seit 46 Jahren kann beim TuS Wiebelskirchen das Sportabzeichen erworben werden. Und in dieser Zeit wurden beim TuS schon mehrere tausend Prüfungen erfolgreich abgelegt. Auch wenn die Rekordzahlen von vor einigen Jahren nicht mehr erreicht werden, als der TuS Wiebelskirchen mit weit mehr als 200 Sportabzeichenabnahmen jährlich zur Spitze im Saarland gehörte, wird der Sportabzeichentreff des Vereins noch immer gut angenommen. Im vergangenen Jahr wurden beim größten Neunkircher Sportverein 51 Sportabzeichen erworben, die am Freitag an die Absolventen überreicht wurden.