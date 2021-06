TuS Neunkirchen Tennis : Das Ziel ist – erstmal – der Klassenerhalt

Hier stehen sie auf derselben Seite des Platzes. Doch in der am Sonntag beginnenden Saison sind sie Gegnerinnen. Aiva Schmitz (links), frisch gebackene Saarlandmeisterin vom TuS Neunkirchen, und Emma Kette vom TC Blau-Weiß Homburg. Das Saar-Derby steigt aber erst am 20. Juni in Neunkirchen. Am Sonntag treten die TuS-Damen zum Auftakt erstmal in Bad Neuenahr an. Foto: Holzhauser Foto: Stefan Holzhauser