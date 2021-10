TuS Neunkirchen : Ehre für Fechter Wilfried Schneider

Info

Die Fechtabteilung des TuS 1860 Neunkirchen in Kooperation mit dem Neunkircher Sportverband organisiert die Stadtmeisterschaften am 14. und 15. Oktober auf dem Fechtboden der TuS-Halle 1, Haspelstraße 30. Am ersten Wettkampftag werden ab 19.30 Uhr die Meister im Säbel ermittelt. Am zweiten Tag stehen um 18 Uhr die Florettwettbewerbe und am 20 Uhr die Wettbewerbe im Degen auf dem Turnierprogramm. Zuschauer und Interessenten sind unter Vorlage eines Impf- beziehungsweise gültigen negativen Testnachweises (nicht älter als 24 Stunden) willkommen.