Tennis : Der Showdown steigt am Biedersberg

Die Schwedin June Bjork trifft mit dem TuS Neunkirchen am Samstag im Heimspiel auf den TC Doggenburg. Im Duell der Meistermannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der Württemberg-Liga geht es um den Aufstieg in die Regionalliga. Foto: TuS Neunkirchen/Verein

Neunkirchen Der TuS Neunkirchen und der TC Doggenburg haben in ihren Tennis-Oberligen alle Spiele gewonnen und den Titel errungen. An diesem Samstag wird es für eine Mannschaft die erste Niederlage geben. In Neunkirchen fällt die Entscheidung um den Regionalliga-Aufstieg.