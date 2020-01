Turngau Blies : Wanderer starten am Gasthaus

Der Turngau Blies lädt ein zu seiner Nachmittagswanderung über den Gänsberg und ins Gerechbachtal. Start ist am Mittwoch, 29. Januar, um 14 Uhr am Gasthaus Schäfer in Remmesweiler, wo auch zur Schlussrast eingekehrt wird.

