Radsport-Event macht Station Neunkirchen Trofeo-Etappe endet in Neunkirchen

(red) Die erste Etappe der 36. LVM Saarland Trofeo endet an Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai, in der Kreisstadt Neunkirchen nach dem Start um 16.30 Uhr in Friedrichsthal. Gegen 17.30 Uhr werden die Teilnehmer erstmalig in Heinitz die Kreisstadt Neunkirchen erreichen und gegen 19.10 Uhr am neu gestalteteten Marktplatz in Neunkirchen Furpach nach einem Rundkurs durch Neunkirchen, Furpach, Ludwigsthal und Wellesweiler das Ziel erreichen.