Trofeo-Ausstellung in Neunkirchen „Das saarländische Alpe d‘Huez ist nicht vergessen“

Seit 35 Jahren ist das Saarland mit den angrenzenden Regionen in Rheinland-Pfalz und dem Departement Moselle Schauplatz für die Trofeo, eines der international wichtigsten Junioren-Radrennen. Für den Förderverein Saarland Trofeo war das halbrunde Jubiläum Anlass, eine Fotoausstellung mit dem Thema „Faszination Trofeo“ zusammenzustellen, die am Montag in der Neunkircher Rathausgalerie eröffnet wurde. Neunkirchen ist die zweite Station der Wanderausstellung, die zuvor bereits im Rathaus in Gersheim zu sehen war.