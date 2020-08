Fußball-Saarlamdpokal : Klos vor dem Pokal-Kracher: „Für uns ist alles drin“

Neunkirchen Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen fährt nach zwei Testspielsiegen mit breiter Brust zum Saarlandpokal-Viertelfinale am Samstag beim SV Auersmacher. „Die Qualität von Auersmacher, vor allem in der Offensive, ist unbestritten.

Die torhungrige Kreativabteilung der Hausherren in den Griff zu bekommen, darin sieht Klos den entscheidenden Faktor, ob es den Hüttenstädter gelingt, zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale des Wettbewerbs einzuziehen. Im Saarlandpokal 18/19 hatte Neunkirchen in der Vorschlussrunde gegen Regionalligist SV Elversberg mit 0:6 den Kürzeren gezogen.

Am Samstag siegten die Schwarz-Weißen in Thallichtenberg gegen den VfR Baumholder (Aufsteiger in die mit der Saarlandliga vergleichbaren Verbandsliga Südwest) mit 2:0. Zuvor hatte es ein 4:0 gegen den rheinland-pfälzischen Verbandsligisten SG Eppenbrunn gegeben. „In der Defensive waren wir in beiden Partien schon sehr stabil“, bilanzierte Klos. Eine Tatsache, die den 36-Jährigen optimistisch für den Pokal-Kracher stimmt.