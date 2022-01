„Letzte Schicht“ : Postbote Toni Meiser drehte seine letzte Runde

Zusteller Toni Meiser geht in den Ruhestand. Foto: Bernd Georg

Schiffweiler/Ottweiler Ihn muss man in Schiffweiler nicht vorstellen: Toni Meiser, der dienstälteste Zusteller des Saarlands, verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand, wie die Deutsche Post mitteilt. Am 1. September 1972 begann seine Lehre zum Postjungboten beim Postamt mit Verwaltung in Neunkirchen.

Heute heißt die Ausbildung Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, kurz FKEP.

Toni Meiser wohnt zwar schon viele Jahre in Ottweiler, ist aber Schiffweiler durch und durch. Seinen Stammbezirk hat er über 30 Jahre inne. Er kennt die Geschichten und Anekdoten, das Glück und Leid seiner Kunden und belässt diese dort, wohin sie gehören: für sich.

Jörg Bahls, Chef der Postniederlassung Saarbrücken und damit zuständig für das ganze Saarland, die Westpfalz sowie Rheinhessen bis nach Mainz, erklärt: „Der zukünftige Postbetriebsassistent a.D. ist noch nicht weg und fehlt jetzt schon. Toni Meiser kann stolz auf sich und seine Leistung sein, wir sind es und wünschen ihm auf seinen weiteren Lebensweg alles Gute!“

Antonius Meiser – wie er mit vollem Namen heißt – ist am 17. Januar 1957 geboren, mit Eva Meiser verheiratet und hat drei Töchter plus einen Enkelsohn. Der handwerklich geschickte Meiser freut sich auf die zukünftigen Aufgaben als Großvater genauso wie sich sein Enkel auf ihn freut.

Vor rund einem Jahr, in der Ausgabe vom 8. Februar 2021, hatten wir über Postbote Toni Meiser berichtet. Foto: jen/Typoserv