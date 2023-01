Witschaftsförderung Neunkirchen : Chancen für Migranten

Neunkirchen Wirtschaftsförderer im Kreis und Partner informierten zu Existenzgründung.

„Erfolgreich gründen im Landkreis Neunkirchen“ lautete der Titel der Veranstaltung, die die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und das Start-Up-Center Landkreis Neunkirchen jetzt angeboten haben in Zusammenarbeit mit Sera Babakus, Existenzgründungsmentorin im Projekt „MIGRISx – Migrantinnen und Migranten gründen im Saarland“ und Stefanie Valcic-Manstein, Gründungsberaterin im Projekt „Perspektive neuStart“. Das Interesse und die Resonanz waren beachtlich und strahlten weit über die Grenzen des Landkreises Neunkirchen hinaus, heißt es in der Mitteilung der WFG. Rund 40 ukrainisch- und russischsprachige Personen aus dem ganzen Saarland waren nach Neunkirchen gekommen und haben das kostenfreie Angebot genutzt, um sich über die Do’s und Don‘ts einer Unternehmensgründung in Deutschland zu informieren und Beratungstermine für Einzelgespräche mit den Gründungsberaterinnen zu vereinbaren.