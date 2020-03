Elf Millionen Euro Gewinn : Neunkircher knackt Lotto-Jackpot und wird Multi-Millionär

Neunkirchen Das Saarland hat einen neuen Multi-Millionär. Etwas über elf Millionen Euro erspielte sich ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Neunkirchen. Da er bundesweit als einziger sechs Richtige und die richtige Superzahl hatte, muss er den Gewinn nicht teilen.

Ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Neunkirchen ist der erste neue Multi-Millionär im Saarland in diesem Jahr: Wie die Saarland-Sporttoto am Montag (9.3.) mitteilte, hat der Saarländer am Samstag als bundesweit einziger Tipper die Gewinnzahlen 9-11-16-26-36-44 und die Superzahl 0 auf seinem Tippschein angekreuzt. Daher muss er seinen Millionen-Jackpot nicht teilen und kann sich so über exakt 11.163.628,60 Euro freuen.