Tiny Houses in Furpach Tiny-Haus-Siedlung für Furpach?

Die Kosten gehen durch die Decke und die Mitgliederzahlen sinken stetig. Um die Standorte trotzdem zu erhalten, hat das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen verschiedene Ideen entwickelt, wie Pfarrer Bertram Weber bei der Gemeindeversammlung in der Paul-Gerhardt-Kirche Wellesweiler informierte. So ist man unter anderem auf Investoren zugegangen, „die am und um das Martin-Luther-Haus in Furpach einen Wohnpark entwickeln wollen“.