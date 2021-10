Elf Hunde und ein Meerschweinchen vor Ort sowie zwei Katzen in Abwesenheit wurden am Samstag durch Dechant Olaf Harig auf den Bliesterrassen gesegnet und mit Weihwasser besprengt. Seit 2013 bietet Momentum - Kirche am Center anlässlich des Welttierschutztags am 4. Oktober diese Aktion auch in Erinnerung an den großen Tier- und Naturfreund Franz von Assisi an. Foto: Anja Kernig Foto: Anja Kernig